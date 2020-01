Amin Younes è il giocatore individuato dal direttore sportivo del Torino Massimo Bava come possibile rinforzo per l'attacco della squadra di Walter Mazzarri. Ma solo nel caso in cui Iago Falque dovesse partire.



Per il momento, la trattativa con il Napoli per l'esterno d'attacco tedesco è infatti bloccata, in attesa di capire se lo spagnolo accetterà o no una delle proposte ricevute per cambiare squadre (su tutte quella della Spal). L'idea del Torino è quella di acquistare Younes con la formula del prestito.