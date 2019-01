Andrea Zaccagno è un nuovo giocatore della Vibonese. Il Torino ha ufficializzato la cessione in prestito dell'estremo difensore classe 1997 alla società calabrese che milita nel campionato di serie C.



Nella prima parte di questa stagione il portiere ha indossato la maglia della Pro Piacenza, sempre in serie C, ma a causa dei problemi finanziari del club emiliano, il suo prestito è terminato con largo anticipo. Ora Zaccagno inizia la nuova avventura alla Vibonese, che ha battuto la concorrenza di Pistoiese e Catania.