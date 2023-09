Con l'arrivo di Duvan Zapata a Torino, la posizione di Tonny Sanabria subisce una sterzata. Il centravanti non è più il titolare indiscusso e - come confermato dalle parole di Juric - difficilmente giocherà assieme al colombiano. La sua situazione sarà dunque da valutare in vista di gennaio, con l'ipotesi addio che può prendere piede nei prossimi mesi.