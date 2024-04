Torino: Bellanova scoppia a piangere, record di Zapata

I due volti del Toro. Sconfitti a Empoli, i granata si consolano con la doppietta di Duvan Zapata. L'attaccante colombiano, 33 anni compiuti lunedì scorso, sale a quota 12 gol in questo campionato grazie a due colpi di testa. Con questo fondamentale finora ha segnato 31 reti in Serie A, una in più di Pavoletti del Cagliari.



BELLANOVA IN LACRIME - L'altra faccia della stessa medaglia è Raoul Bellanova, autore dell'assist per la rete del momentaneo 2-2 al 91' e tre minuti dopo dell'errore che è costato il gol del 3-2, segnato da Niang su assist di Cacace che gli ha rubato palla. A fine partita l'ex interista è scoppiato a piangere. Il tutto sotto gli occhi del ct Luciano Spalletti, che lo ha fatto debuttare in Nazionale maggiore.