Duvan Zapata non riesce a trattenere l'emozione dell'ex. L'attaccante colombiano del Torino ha dichiarato in lacrime dopo la doppietta segnata nella vittoria per 3-0 contro l'Atalanta nel posticipo di campionato in Serie A: "Da quando sono arrivato qui, mi hanno fatto sentire importante. Invece negli ultimi giorni di mercato il mio vecchio club non mi dato il valore che meritavo. Ora sto superando questi momenti di difficoltà e inizio a ripagare tutto l'amore che ho ricevuto, ho sempre sentito la fiducia dell'allenatore Juric. Mi ha fatto molto piacere rivedere i miei ex compagni di squadra".