Torino, Zapata: 'L'Atalanta e Bergamo meritano tutto questo, io...'

19 minuti fa



Intervistato da Sky Sport, l'attaccante del Toro ed ex di giornata Duvan Zapata ha così commentato l'ormai imminente sfida alla Atalanta: "Sono molto contento di loro, se lo meritano. Hanno portato tutta Bergamo e tutta Italia in alto. Il feeling con la piazza granata? Mi hanno accolto benissimo sin da subito, ho trovato un gran gruppo e un grande allenatore che giocava in maniera simile all'Atalanta e questi sono stati dettagli importanti. Sono da 11 anni in A, il campionato lo conosco già. Speriamo di finire bene, magari con una vittoria".