Torino, Zapata: 'Potevamo segnare di più, non siamo solo io, Sanabria e Vlasic'

Duvan Zapata, attaccante del Torino a segno nella vittoria 1-2 sul Cagliari, ha parlato a Sky:



"Abbiamo trovato un Cagliari tosto, anche nelle difficoltà: abbiamo sfruttato certi momenti, in altri ci siamo alzati troppo e si è concesso qualche palla di troppo. Siamo stati bravi a segnare, potevamo chiudere anche prima la partita. Questo spirito dobbiamo mantenerlo sempre, seguiamo concetti chiari".



TRIDENTE - "Il nostro obiettivo è fare reparto davanti, conosciamo le capacità e le qualità di ognuno. Non solo noi tre, anche chi entra dalla panchina deve dare una mano. Potevamo anche sfruttare meglio qualche occasione per non soffrire così alla fine. Però va bene, l'importante è che abbiamo vinto...".