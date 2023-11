A guidare l'attacco del Torino, lunedì sera contro l'Atalanta, sarà ancora una volta Duvan Zapata. E per il colombiano questa non sarà certo una partita come le altre perché di fronte avrà la squadra nella quale ha giocato negli ultimi cinque anni, in cui ha avuto un ruolo di primo piano sia in campionato che nelle coppe europee.



Ora l'affronterà per la prima volta da ex, anche se contro l'Atalanta aveva già giocato varie volte prima di trasferirsi in nerazzurro.