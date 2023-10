Duvan Zapata è stato uno dei grandi assenti di Torino-Inter. Il centravanti colombiano si è fermato in via precauzionale dopo aver accusato un fastidio muscolare: un problema però fortunatamente non grave, tanto che Ivan Juric è fiducioso riguardo a un suo possibile recupero già per la prossima partita di campionato, quella in programma sabato prossimo sul campo del Lecce.