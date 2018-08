Domenica, contro la Spal, Simone Zaza dopo le due panchine consecutive contro la Roma e contro l'Inter, potrebbe fare il suo esordio assoluto con la maglia del Torino. Come riportato da Corriere Torino, l'eventuale debutto dell'attaccante lucano costerebbe al presidente Urbano Cairo 14 milioni di euro: alla prima presenza con la maglia granata di Zaza, infatti, la società granata sarà obbligata ad acquistare il giocatore a titolo definitivo dal Valencia.



Sembra improbabile che Zaza possa essere schierato in campo dal primo minuto in Torino-Spal, visto l'ottimo momento di forma della coppia Belotti-Falque, ma un suo impiego a partita in corso è sempre più probabile.