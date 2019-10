Nella partita di ieri contro la Lazio, Walter Mazzarri è tornato a schierare il suo Torino con le due punte dal primo minuto: al fianco di Andrea Belotti si è rivisto infatti Simone Zaza. La prestazione del numero 11 non è però stata all'altezza delle aspettative e sabato contro la Juventus l'attaccante rischia la panchina.



Nel derby Mazzarri confermerà Belotti, in appoggio al Gallo giocheranno uno tra Iago Falque e Simone Verdi, se non addirittura entrambi gli attaccanti. Resta infatti viva l'ipotesi di un Torino schierato con il 3-4-3.