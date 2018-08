Quando, lo scorso 17 agosto, Simone Zaza era approdato al Torino aveva scelto come numero di maglia il 91. D'altronde in quel momento l'attaccante lucano non aveva molta scelta a sua disposizione visto che il 7 era già occupato da Sasa Lukic, il 9 da Andrea Belotti e l'11 da M'Baye Niang.



Ora che l'attaccante francese è partito, Zaza ha deciso di cambiare il numero di maglia e ha scelto proprio l'11. Il cambio è stato possibile perché, nelle prime due giornate di campionato, né Zaza né Niang sono scesi in campo con la maglia del Torino.