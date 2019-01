Simone Zaza sarà a disposizione di Walter Mazzarri per la partita di sabato pomeriggio contro la Roma: l'attaccante lucano è stato costretto a dare forfait per il match di Coppa Italia contro la Fiorentina a causa di un infortunio alla cavigliama quest'oggi è tornato a lavorare, in parte, con i propri compagni di squadra.



Zaza si candida anche per una maglia da titolare nella prossima partita: il Torino a centrocampo dovrà certamente fare a meno dello squalificato Meité e rischia di non avere a disposizione nemmeno Baselli, per questo l'ipotesi del passaggio al 3-4-1-2 con Falque alle spalle della coppia Zaza-Belotti sta prendendo piede.