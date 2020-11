Contro l'Inter Simone Zaza non avrebbe dovuto nemmeno giocare, l'infortunio di Andrea Belotti nel riscaldamento gli ha invece permesso di ottenere in extremis una maglia da titolare. Il numero 11 ha sfrutta al meglio l'occasione, segnando anche la prima rete stagionale con la maglia granata.



La rete e la buona prestazione contro l'Inter varranno per Zaza la rinconferma anche nelle prossime partite. L'attaccante potrebbe essere schierato da titolare giovedì contro l'Entella ma, soprattutto, guiderà l'attacco del Torino nella prossima giornata di campionato contro la Sampdoria.