Erano cinque i calciatori della vecchia guardia del Torino in esubero che il direttore tecnico Davide Vagnati si era posto l'obiettivo di cedere in questa sessione di mercato: Tomas Rincon, Daniele Baselli, Simone Verdi, Simone Zaza e Armando Izzo.



I primi tre sono stati tutti ceduti (Rincon in prestito alla Sampdoria, Baselli a titolo definitivo al Cagliari, Verdi in prestito alla Salernitana), gli ultimi due al momento sono invece ancora a Torino: Vagnati ha ora meno di 48 ore per trovare loro una sistemazione.