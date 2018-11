Dopo una prima parte di stagione molto difficile, in cui ha giocato poco, è partito spesso dalla panchina e ha segnato un solo gol, Simone Zaza ora potrebbe veder svoltare la propria esperienza al Torino.



Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, infatti, l'attaccante lucano nei test fisici effettuati al Filadelfia sarebbe finalmente apparso in ottima forma, come mai lo era stato fino ad ora. Il raggiungimento di uno stato ottimale della condizione fisica potrebbe finalmente permettergli di giocare con maggiore continuità.