Prima Michy Batshuayi, poi Kevin Gameiro: questi i due colpi del Valencia in attacco. Il belga arriva in prestito dal Chelsea, dopo l'esperienza al Borussia Dortmund, il francese dall'Atletico Madrid per 18 milioni di euro. Tra Inghilterra e Germania, Batshuayi ha segnato 21 gol la scorsa stagione, giocando 40 gare; Gameiro ha realizzato 11 reti, su un totale di 36 presenze: arrivano tanti gol al Mestalla.



SPAZI RIDOTTI - Cattive notizie dunque per Simone Zaza, attuale puntero degli spagnoli, che però vede crescere esponenzialmente la concorrenza, anche al netto di un rendimento non esaltante: con la maglia dei pipistrelli Zaza ha segnato 13 reti, scendendo in campo però 39 volte. Una media gol non da vero nueve.



LO SCENARIO TORO- L'arrivo dei due attaccanti spinge Zaza a guardarsi attorno: è ormai noto da settimane l'interessamento del Torino per il centravanti italiano, che tornerebbe nel capoluogo sabaudo dopo l'esperienza alla Juventus. Il gradimento c'è, da entrambe le parti, il nodo però resta l'attacco affollato della squadra di Mazzarri: uno tra Niang, Iago Falqué e Ljajic deve uscire... soltanto così il Toro potrà affondare su Zaza, valutato 16 milioni di euro. Da valutare, poi, l'ingaggio che l'ex Sassuolo percepirebbe in granata.



COPPIA AZZURRO-GRANATA- I tifosi del Torino sognano una coppia da urlo con Andrea Belotti: l'uno il terminale offensivo, l'altro la scheggia impazzita pronta a non dare punti di riferimento alle difese avversarie. Tutto sembra funzionare, con il ct Roberto Mancini primo spettatore interessato a questa vicenda di mercato: con Zaza al Torino per la Nazionale si aprirebbero scenari interessantissimi, con i due attaccanti principe di Mazzarri pronti a sfilarsi la casacca granata per re-indossare, in coppia, quella azzurra. Per dare vita ad una scintillante coppia azzurro- granata.



