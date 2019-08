L'attaccante del Torino Simone Zaza parla a Sky Sport prima della sfida contro il Wolverhampton, andata dei preliminari di Europa League: "Buona partenza? Sono sempre lo stesso, ma purtroppo lo scorso anno ho avuto un po' di problemi dovuti in gran parte a me. Quest'anno ho avuto la possibilità di iniziare fin da subito con il Torino, questo mi ha aiutato molto. Sono contento della mia partenza, siamo partiti tutti bene. L'intesa con Belotti? Andrea è un ragazzo che si mette a disposizione per tutti, quindi mi ha aiutato anche nei momenti difficili. Anche gli altri compagni di squadra mi hanno supportato nella passata stagione. L'intesa fra noi sta migliorando sempre di più. L'anno scorso abbiamo giocato poco insieme. E l'intesa si migliora solo giocando. Spero che l'intesa possa crescere ancora di più, significherebbe giocare spesso. Wolves? Sappiamo che il Wolverhampton è una squadra forte. E' un po' strana perché è formata da tanti stranieri, soprattutto portoghesi e spagnoli. Per vicende passate so che l'allenatore è uno che motiva molto i suoi giocatori. Abbiamo massimo rispetto, cercheremo di divertirci giocando questa partita così importante e bella. Abbiamo la possibilità di fare qualcosa di importante per il Torino".