Il gol di Simone Zaza a metà del secondo tempo ha permesso ieri al Torino di ottenere un pareggio contro il Verona, un punto importante in chiave salvezza che ha permesso alla squadra granata di muovere la classifica e avvicinarsi all'obiettivo. Al termine della partita, facendo il punto sulla sua avventura in granata, Zaza, che da quando è arrivato Moreno Longo sta trovando molto più spazio, ha lanciato alcune frecciate al suo ex tecnico Walter Mazzarri.



"Sono arrivato con grande voglia, con la consapevolezza di ritrovarmi in una grande squadra. Pensavo di giocare e di fare bene, invece mi hanno messo fuori e non ho saputo reagire. E la colpa è mia".