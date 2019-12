Con Andrea Belotti out a causa dell'infortunio patito contro l'Inter, Walter Mazzarri dovrà ora trovare una soluzione per sostituire il suo numero 9 nel match di domenica contro la Fiorentina. Al Ferraris, contro il Genoa, è stato Alejandro Berenguer a giocare nel ruolo di prima punta e questa soluzione potrebbe essere riproposta anche contro i viola.



Ma contro la Fiorentina potrebbe invece tornare titolare Simone Zaza, l'unico altro vero attaccante di ruolo presente nella rosa del Torino. Mazzarri lo ha tenuto in panchina a Genova a causa dello scorso impegno mostrato in settimana in allenamento ma al Franchi potrebbe tornare titolare.