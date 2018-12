Quella di Simone Zaza al Milan è un'idea che i dirigenti rossoneri hanno da diverso tempo, già quest'estate, prima che l'attaccante si trasferisse al Torino, era stata avviata una trattativa. Ma a gennaio l'ex Sassuolo e Valencia può davvero lasciare la corte di Walter Mazzarri per trasferirsi a quella di Rino Gattuso?



Difficile, perché l'allenatore del Torino non vuole privarsi di un giocatore come Zaza proprio ora che l'intesa con Andrea Belotti sta crescendo sempre di più e sta iniziando a dare i primi risultati. Più probabile, quindi, che ogni discorso venga rimandato alla prossima estate.