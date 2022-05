Tra i giocatori che il Torino ha messo sul mercato e che il dt Davide Vagnati spera di cedere in questa sessione di mercato c'è anche Simone Zaza. L'attaccante ha ancora un anno di contratto con la società granata ma è da tempo fuori dai piani del club.



Zaza ha lasciato un buon ricordo di se in Spagna, dove si era messo in luce con la maglia del Valencia e da dove ora sono arrivati alcuni sondaggi. A essere interessati a Zaza sono in particolare due club: il Cadice e il Maiorca.