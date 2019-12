La fila di pretendenti a Simone Zaza si allunga sempre di più: oltre a diversi club spagnoli, come il Siviglia e l'Espanyol, anche in Italia non mancano gli estimatori dell'attaccante del Torino. Tra le varie società che stanno seguendo il centravanti c'è anche la Spal.



Al momento offerte da parte del club di Ferrara per Zaza non ne sono ancora giunte, arriveranno solamente nel caso in cui Andrea Petagna dovesse partire. Dai dirigenti biancocelesti l'attaccante del Torino è infatti considerato l'alternative all'attuale numero 37.