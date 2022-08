Simone Zaza non ha ancora trovato una nuova squadra, se non lo farà entro domani sera l'attaccante rescinderà il proprio contratto con il Torino, così come aveva fatto Iago Falque un anno fa.



Il centravanti lucano non rientra più nei piani della società granata, che vuole risparmiare sul suo ingaggio (1,7 milioni di euro) e per questo ha proposto la risoluzione del contratto con una buonuscita.