Quella che si sta concludendo per Simone Zaza non è stata certamente una stagione positiva: l'attaccante ha faticato a trovare spazio nell'undici titolare del Torino, le sue prestazioni non hanno sempre convinto e i suoi gol sono stati troppo pochi (quattro quelli finora messi a segno).



La cessione dell'attaccante a fine stagione sembrava quasi scontata, ma Zaza ha voglia di riscattarsi proprio con la maglia del Torino: per questo motivo l'attaccante potrebbe restare anche il prossimo anno alla corte di Walter Mazzarri, soprattutto se la formazione piemontese dovesse riuscire a qualificarsi per una coppa europea.