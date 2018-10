La notizia che Simone Zaza è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale a causa di un infortunio al polpaccio sinistro, patito nel corso di un allenamento a Coverciano, ha messo in allarme Walter Mazzarri e i tifosi del Torino. A tranquillizzare tutti, circa le sue condizioni, ci ha però pensato lo stesso attaccante.



"Nulla di grave" ha dichiarato Zaza, rispondendo ad una domanda del compagno Lorenzo De Silvestri, circa l'infortunio al polpaccio. L'attaccante potrebbe dunque essere recuperato anche in tempo per la partita contro il Bologna.