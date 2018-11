Per un attaccante del Torino che dovrebbe tornare a vestire la maglia della Nazionale, ce n'è un altro che rischia di perderla. Il primo è Andrea Belotti, reduce da una doppietta alla Sampdoria nell'ultimo turno di campionato, il secondo è invece Simone Zaza, che non è ancora riuscito a ritagliarsi uno spazio da titolare nella formazione granata.



A ottobre il ct Roberto Mancini aveva deciso di convocare per le partite contro l'Ucarina e la Polonia l'ex centravanti del Valencia, lasciando invece a casa il Gallo. Ora, invece, in vista dei prossimi impegni dell'Italia, potrebbe avvenire l'esatto contrario: Belotti convocato, Zaza no.