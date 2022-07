Per l'amichevole di ieri pomeriggio contro Mlada Boleslav, Ivan Juric non aveva a disposizione né Pietro Pellegri, né Antonio Sanabria: l'unico attaccante di solo arruolabile era Simone Zaza ma il numero 7 è rimasto in panchina. Un chiaro segnale del fatto che non rientri più nei piani del Torino.



Zaza è sul mercato ma finora non ha trovato una squadra disposta realmente ad acquistarlo: se non dovesse essere ceduto entro il 31 agosto, potrebbe rescindere il proprio contratto il Torino.