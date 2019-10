Dopo il pareggio per 0-0 contro il Napoli nell'ultima giornata di campionato, Walter Mazzarri ha concesso tre giorni liberi ai suoi giocatori che solamente domani torneranno al Filadelfia ad allenarsi.



Ma in casa Torino c'è anche chi invece ha già iniziato a lavorare: è il caso di Simone Zaza. L'attaccante è reduce da un infortunio al polpaccio che non gli ha permesso di essere a disposizione per la partita contro il Napoli e quest'oggi ha svolto un programma personalizzato al Filadelfia. L'obiettivo del numero 11 granata è quello di tornare a disposizione dopo la pausa per la trasferta in casa dell'Udinese.