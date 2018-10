Dopo la bella prestazione contro il Chievo Verona e il gol (il primo in maglia granata) segnato all'88' che ha permesso al Torino di rientrare dal Bentegodi con i tre punti in classifica, Simone Zaza si appresta a tornare titolare nell'undici di Walter Mazzarri. Nell'anticipo di venerdì contro il Frosinone, infatti, il numero undici dovrebbe essere in campo dal primo minuto.



Walter Mazzarri sembra infatti intenzionato a schierare il Torino con il 3-4-1-2 con Andrea Belotti e Simone Zaza in attacco, alle loro spalle dovrebbe agire uno tra Iago Falque (non ancora al top della condizione) e Roberto Soriano.