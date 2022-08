Wilfried ZIma è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà a disposizione di Ivan Juric per la partita di giovedì del Torino contro l'Atalanta. Il difensore ceco si era infortunato alla spalla nell'amichevole estiva contro il Nizza, è stato ai box circa un mese e ora è pronto a dare il proprio contribuito alla causa granata già a partire da giovedì.



E' improbabile che contro l'Atalanta vedremo Zima in campo, il difensore ceco partirà dalla panchina.