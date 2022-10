Ci saranno diverse novità nella formazione del Torino che scenderà in campo domenica contro il Milan rispetto a quella vista contro l'Udinese nell'ultimo turno di campionato.



In difesa non ci sarà più David Zima: il difensore ceco ha sulla coscienza la rete del momentaneo pareggio di Deulofeu ma questo non è l'unico motivo per cui Zima non sarà in campo contro il Milan. Ivan Juric ha molta fiducia in Koffi Djidji e tornerà a schierarlo titolare.