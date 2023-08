Karol Linetty torna in nazionale. Il ct della Polonia, Fernando Santos, ha infatti convocato il centrocampista del Torino per le prossime partite valide per le qualificazione ai prossimi Europei. Ecco tutti i convocati:



Portieri: Dragowski, Skorupski, Szczęsny.

Difensori: Bereszynski, Cash, Kedziora, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Wieteska.

Centrocampisti: Kozłowski, Krychowiak, Slisz, Linetty, D. Szymański, S. Szymański, Zieliński, Grosicki, Kamiński, Benedyczak, Scorsa, Zalewski.

Attaccanti: Lewandowski, Milik, Świderski.