Ripartire dal centrocampo. È senza dubbio questo il diktat di Massimiliano Allegri, impegnato a rinforzare una mediana - troppo spesso punto debole nelle ultime stagioni - per riportare un trofeo in casa Juventus. I bianconeri, chiuso il rinnovo di Adrien Rabiot, ora puntano forte su Sergej Milinkovic-Savic, giocatore in forza alla Lazio con un contratto in scadenza nel 2024. Il serbo sembra aver messo la Vecchia Signora in cima alle proprie preferenze, volontà che si ripercuote sulle quote, che pone i bianconeri in pole per il serbo a 1,90, quota che sale a 2 su Better, con l’Inter, in ritardo dopo il colpo Frattesi, data a 3,75. Terzo in lavagna il Milan, sempre impegnato nel restyling del centrocampo, ma indietro nelle quote a 4. Sembra remoto un approdo del "Sergente" in Arabia, a 12, con il Napoli campione d’Italia proposto a 15 come due big della Premier molto attive sul mercato come Arsenal e Chelsea.