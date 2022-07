Il termine amico è un parolone e implica legami che vanno ben oltre la conoscenza. Si può essere solidali senza la necessità di essere complici. Questo fu il rapporto che mi capitò di avere con, l’imprenditore ravennate che per qualche mese fece sognare gli italiani i quali, nottetempo, salivano idealmente a bordo del “” e regatando sulle acque dell’Oceano davantiambivano a vincere la prestigiosa “”. Per qualche tempo parole come strambare o andare di bolina entrarono a far parte del lessico comune. Alla fine, nello spareggio, vinsero gli americani, ma il Moro non venne mai più dimenticato.Esattamente come accade per Raul Gardini e per la sua storia diche, per esempio, avrebbe voluto liberare il mercato dell’energia dalla schiavitù del petrolio sostituendolo cone che stava portando a termine esperimenti in tal senso. Un programma, tra i tanti scritti nella sua agenda, che culminò con un colpo di pistola. Quello che, dicono le cronache dell’epoca, si sparò nella tempia destra Gardini “terrorizzato” dal montare dell’onda di. Prove mai realmente provate, quelle di un suicidio che compone la lunga lista dei misteri italiani del Novecento.Meglio comunque ricordare il Gardini innamorato del vento e del mare oltreché l’uomo che alternava il suo lavoro di imprenditore con decine di attività mirate al sociale. Conclusasi l’avventura dell’“America’s”, l’intenzione del tycoon ravennate era quella diUn progetto che l’imprenditore non riuscì a portare a termine. Per fortuna la memoria non sempre è un optional. Così, ex pilota di Gardini, ha realizzato ad Hong Kong con undi 40 metri ciò che avrebbe dovuto essere la creatura marina del suo padre spirituale. Ieri, giorno dell’anniversario della scomparsa di Gardini, è scesa in acqua la barca “” piattaforma terapeutica per disabili e laboratorio per tecnologie assistive. A poppa sventolava la bandiera originale del Moro.