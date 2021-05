Vissuta da Max con il ruolo di protagonista assoluto, ma da allenatore e basta (per così dire) pur essendo riuscito a diventare un uomo di fiducia dentro e fuori dal campo di Andrea Agnelli.Con un contratto del genere, per durata e pesantezza economica, Allegri avrà sostanzialmente pieni poteri, condividendo le scelte dell'area sportiva con il suo staff e Federico Cherubini, peraltro suo grande amico.Se si aspettano due colpi come Gigioe Manuel, se si avvia verso un altro giro di giostra Giorgio, se sono tanti i punti interrogativi su cui ragionare nel minor tempo possibile,. Le vie su cui poter battere la cessione di Ronaldo sembrano essere due, quelle che portano al Manchester United (magari al posto di Paul Pogba...) o al Psg (Mauro Icardi è sempre lì che spera), liberarsi del suo ingaggio da 31 milioni netti è un fatto fondamentale per ritarare tutto il progetto.Non tanto e non solo per il braccio di ferro che da quasi due anni è andato in scena, proprio dopo la partenza di Allegri. Ma pDybala non è mai stato il suo giocatore preferito, né Allegri l'allenatore ideale per la Joya.Però ora le cose sono cambiate, rinunciare in un sol colpo a Ronaldo e Dybala significherebbe anche doverli sostituire entrambi, mica facile considerando il valore e il peso assoluto di due giocatori del genere. E allora: resta in scadenza al 2022, di problemi in questo senso ce ne sono stati fin troppi in questi anni. Senza i quasi 60 milioni lordi dell'ingaggio di Ronaldo, anche questa partita può risolversi più facilmente.