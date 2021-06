. Laè una delle quattro squadre inserite nel girone più impegnativo degli Europei: nel. Le partite si disputeranno ain Ungheriain Germania. Nel primo match, la Francia affronterà la Germania alle 21 a Monaco, tre ore dopo la sfida tra Ungheria e Portogallo che andrà invece in scena a Budapest (entrambe le partite si disputeranno martedì 15 giugno).e - dopo il successo del 2018 - è la favorita per la vittoria di questi Europei.(2-0 alla Spagna, gol di Platini e Bellone)(2-1 al golden gol contro l’Italia, gol di Wiltord e Trezeguet). Nel mirino c’è il terzo, solo sfiorato nell’ultima edizione degli Europei persa ai supplementari proprio contro il Portogallo nel 2016.(sono a quota 3 appunto).: Lloris (Tottenham), Mandanda (Marsiglia), Maignan (Lille).: Pavard (Bayern Monaco), Dubois (Lione), Zouma (Chelsea), Varane (Real Madrid), Kimpembe (Psg), Lenglet (Barcellona), Hernandez (Bayern Monaco), Digne (Everton), Koundé (Siviglia).: Kanté (Chelsea), Pogba (Manchester United), Rabiot (Juventus), Tolisso (Bayern Monaco), Sissoko (Tottenham), Lemar (Atletico Madrid).: Coman (Bayern Monaco), Benzema (Real Madrid), Mbappé (Psg), Dembélé (Barcellona), Griezmann (Barcellona), Giroud (Chelsea), Ben Yedder (Monaco), Thuram (Borussia Monchengladbach).- La Francia, Islanda, Albania, Andorra e Moldavia. La formazione allenata da Didier Deschamps ha chiuso il girone in testa, seguita dalla Turchia di 2 punti, nonostante il ko contro la nazionale di Hakan Calhanoglu e compagni per 2-0 nella prima sfida e il pareggio nel match di ritorno.15 giugno, ore 21.00 – Francia-Germania (Monaco di Baviera)19 giugno, ore 15.00 – Ungheria-Francia (Budapest)23 giugno, ore 21.00 – Portogallo-Francia (Budapest)- Senza dubbio Kylian. È il gioiello della formazione francese, trascinatore della squadra anche nello scorso Mondiale vinto dalla formazione di Deschamps. 4 gol in 7 partite, il bottino di Mbappé in Russia, nel 2018. Ha vinto e convinto in questi tre anni col suo Paris Saint-Germain tra Ligue 1 e Champions League,. Al suo fianco un grandissimo ritorno: quello di, che a distanza di sei anni torna a vestire la maglia della sua nazionale. Una coppia inedita per la formazione francese, a cui si aggiunge un giocatore del calibro di. Senza dimenticare il centrocampo della squadra, con il fresco campione d’Europa in carica col Chelsea. Una squadra veramente ricca di stelle, con