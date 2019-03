Torna il servizio militare: cos'è e come funziona la mini naja. La Camera dei deputati del Parlamento della Repubblica ha detto sì alla proposta di legge che avvia un progetto sperimentale, su base volontaria, per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare di sei mesi per i giovani tra i 18 ed i 22 anni di età, che "non abbiano tenuto nei confronti delle istituzioni politiche dello Stato comportamenti che non diano garanzia di assoluta fedeltà alla Costituzione e alle esigenze della sicurezza nazionale". Nelle scorse ore è arrivato il primo via libera della Camera: ora il testo, che è stato approvato a Montecitorio con il solo voto contrario di Leu, passa al Senato per l'approvazione definitiva, come previsto dalla legge.



E chissà se, con il servizio militare, tornerà anche la Nazionale militare. Ricordiamo che la Nazionale militare di calcio dell'Italia è stata la rappresentativa calcistica militare dell'Italia, ed era posta sotto l'egida della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La Nazionale militare era una selezione dei calciatori di nazionalità italiana che stavano svolgendo il servizio militare di leva. Questa nazionale cessò di esistere quando fu abolito il servizio militare obbligatorio.



Nel suo palmares, la Nazionale militare italiana vanta ben otto titoli mondiali, nel 1950, 1951, 1956, 1959, 1973, 1987, 1989, 1991. Degli Azzurri in divisa hanno fatto parte anche campioni come Gianluca Vialli e Ciro Ferrara, campioni del mondo nel 1987.