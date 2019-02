Sette centri senza rigori, più una rete in Coppa Italia nella goleada contro la Roma. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina riaccoglie Marco Benassi dopo due giornate di squalifica. Senza di lui, la Viola ha impattato contro Udinese e Napoli. A Ferrara, Stefano Pioli respira e ritrova il proprio centrocampista goleador: nessuno come lui in Serie A.