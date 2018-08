Dopo l'esordio vincente contro il Cuneo (gol di Zanimacchia ad Alessandria), torna in campo questa sera la Juventus Under 23, impegnata a Chiavari contro l'Albissola per la seconda giornata della Coppa Italia di Serie C. Gli avversari dei bianconeri vivranno a loro modo una serata storica, sono reduci infatti da una tripla promozione dall'Eccellenza alla Serie C e si trovano adesso ad affrontare la Juve, pur con la loro seconda squadra. Il match alle 20.30 sarà trasmesso in diretta gratis sulla pagina Facebook di Eleven Sports, senza bisogno di registrazione.