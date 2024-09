Torna la Serie A: come giocherà l'Atalanta contro la Fiorentina, le scelte di Gasperini

Riparte la Serie A e con essa inizia la vera stagione dell'Atalanta. Le prime giornate di campionato non sono andate come previsto per gli uomini di mister Gasperini, che hanno lasciato per strada sei punti tra Torino e il match di San Siro contro l'Inter. Era però una squadra ancorparticolarmente movimentato per i Percassi. Con tredici giocatori diversi e undici nuovi acquisti a cui serviva tempo per rodare e integrarsi nel gruppo e nel gioco del Gasp. Proprio il tecnico nerazzurro sta pensando in questi giorni chi schierare con la Fiorentina, in base anche agli arrivi dei nazionali nerazzurri e al loro impiego in questi ultimi giorni.

saranno i primi a rientrare e quindi si candidano per un posto insieme a chi è rimasto a Bergamo a lavorare. In porta quindi Carnesecchi, a centrocampo de Roon ed Ederson, sulle fasce Bellanova e Zappacosta. Un capitolo a parte lo meritano però i reparti di difesa e attacco.Scalvini, Djimsiti e Kolasinac al momento sono infortunati, per cui la retroguardia ha ancora la coperta corta. Kossounou, arrivato proprio per fronteggiare l'emergenza, non sta giocando con la Costa d'Avorio ma sarà comunque lontano da Bergamo anche oggi. Si riducono quindi le speranza di vederlo in campo: si candidano per un posto nella difesa a tre del Gasp Toloi, che però non ha i 90 minuti,che farà di tutto per riprendersi in tempo, avendo lasciato preventivamente il ritiro della Bosnia. Se non dovesse farcela,è pronto ad arretrare lasciando la mediana a Pasalic. Punto di domanda suil neo arrivato dall'Everton per 10 milioni che però finora il Gasp non ha ritenuto pronto.

In attacco c'è un altro enigma:il cui caso è rientrato negli ultimi giorni di mercato, dopo la chiamata a vuoto del PSG. Candidato al Pallone d'Oro, il nigeriano è reduce da una doppietta. e stasera giocherà ancora. Potrebbe quindi riprendersi una maglia in attacco insieme ache tornerà a Zingonia tra oggi e domani, e al goleador Retegui. La panchina lunga sarà determinante anche in vista della gara in Champions contro l'Arsenal, il 19 settembre a Bergamo:sono pronti a dare il loro contributo anche negli spezzoni. Esta lottando contro il tempo per recuperare in vista di Fiorentina e Arsenal, nonostante prevalga la cautela per i diversi infortuni in cui è incappato nell'ultimo periodo. U, protagonista nel trittico Fiorentina-Arsenal-Como. L'impianto, con la nuova Curva Sud, riaprirà i battenti col tutto esaurito dopo anni di lavori di ristrutturazione.