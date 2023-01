Luisa Ranieri è l'attrice napoletana che questa sera su Rai 1 andrà in onda con la seconda stagione di Lolita Lobosco, serie tv che torna con nuovi casi di omicidi da risolvere e in cui interpreta il vice-questore di Bari.



Proprio durante la prima stagione la bellissima Luisa Ranieri pronunciò una frase che ha fatto ribollire Bari. Lolita Lobosco, infatti, in un dialogo pronuncia la battuta "Comunque Forza Bari, sempre" che ha generato un seguito di reazioni social incredibili fra i tifosi del calcio Bari, letteralmente scatenati sia sulle pagine della Serie che su quelle dell'attrice.