il miglior viatico possibile in vista di due impegni molto ravvicinati che tanto diranno sulle prospettive a stretto giro di posta di una Roma capace di ripartire dopo la pessima conclusione.provando ad interpretare - soprattutto in campionato - in maniera più accorta un 3-5-2 che sembra aver rimesso qualche giocatore nella posizione ideale (Zaniolo su tutti) e restituito compattezza e certezze ad un gruppo smarrito dopo un mese di ottobre pieno di incertezze. E nelle ultime due uscite, tra Conference League e campionato,e che potrebbe modificare anche le strategie di mercato del club, almeno per gennaio.- I continui problemi fisici occorsi in questa prima parte di stagione hanno limitato di molto il contributo dell'esperto centrale inglese, che contro il Torino ha collezionato appena la seconda apparizione da titolare in campionato., per provare ad alzare il livello di attenzione e rendimento di una linea che non sempre ha garantito continuità.e lo stesso Smalling, ristabilitosi dall'ultimo guaio muscolare, rappresenta un'opzione in più. In attesa di conferme credibili contro due avversari molto insidiosi sotto l'aspetto offensivo come Bologna e Inter, nelle due partite con l'inglese la Roma non ha subito reti.forte fisicamente e in grado di guidare il reparto:, il classe '97 argentinoe che da tempo è nel mirino dei club italiani. Inter, Milan e Napoli lo hanno osservato a più riprese ma ora anche la Roma ha messo gli occhi sul mancino di Concordia che,. Lo Special One vorrebbe anche un esterno destro alternativo a Kasdorp - i contatti con Dalot hanno già portato al sì del giocatore del Manchester United - e un mediano, ma le possibilità di intervenire in maniera così significativa già e gennaio dipenderanno molto dalle cessioni. Ecco perché l'investimento sul centrale sarà molto legato proprio alle risposte che arriveranno anche da Smalling, rientrato con l'obiettivo dichiarato di blindare la difesa della Roma.