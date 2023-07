Dopo essersi sfidati la scorsa stagione in Europa League, adesso Dinamo Kiev e Fenerbahce litigano fuori dal campo. Il club ucraino ha attaccato quello turco per aver deciso di partecipare a un torneo pre-campionato a San Pietroburgo, la Premier Cup, che compreondono anche Zenit, la squadra azera del Neftchi e la Stella Rossa: "Nessun onore, nessuna vergogna, nessuna coscienza per il Fenerbahçe. Avete le mani sporche di sangue".