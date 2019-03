Il calcioscommesse non conosce confini e rischia di inquinare anche il calcio giovanile. L'ultimo caso sospesso in ordine di tempo riguarda il torneo di Viareggio, dove ci sarebbero state presunte scommesse anomale sui georgiani della Norchi Dinamoeli Tblisi, che hanno preso ben 16 gol in 3 partite nel girone con Atletico Paraneanse, Rieti e Torino.



Alessandro Palagi, presidente del Centro Giovani Calciatori che organizza il torneo, commenta: "Ci auguriamo che le ombre si dissolvano in fretta e le autorità competenti facciano chiarezza. Non consentiremo che venga gettato discredito".

Domani si giocano gli ottavi di finale e parte la prima edizione del torneo femminile.