A margine della presentazione del libro di('Adrenalina - My untold stories'),, presidente del, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti, tra cui Daniele Longo per Calciomercato.com.- "Se lo vorrei? Ci mancherebbe, è un grande (ride, ndr)".- "Più probabile al Toro o al Milan? Non lo so, il calciomercato è molto lontano. Direi che dobbiamo pensare a fare bene in campionato, le ultime partite prima di Natale e poi vedremo. Se ne abbiamo parlato con il Milan? Non ne abbiamo parlato con nessuno".- "E' con noi in prestito. Se mi piacerebbe tenerlo? Vediamo, è forte, sta facendo bene, è un ottimo giocatore. Ne parleremo al momento giusto".- "Non faccio il mercato alla presentazione del libro di Ibrahimovic. Ne parleremo al momento giusto".- "Direi bene. Oggi buona partita, abbiamo vinto bene e potevamo anche fare qualche gol in più. Un Toro compatto e aggressivo".- "Sta facendo bene".- "Sicuramente l'Inter sta salendo velocemente e adesso vediamo cosa farà stasera, però sicuramente è una squadra molto solida e quadrata. Il Milan ultimamente ha fatto meno bene ma spero possa riprendersi. E poi il Napoli, l'Atalanta... Difficile dire oggi".- "Novità sul futuro? No, si sta curando ora".- "Vediamo step by step, diamo continuità che è quello che conta adesso. Dobbiamo confermarci con Sampdoria, Verona, Inter... E la Coppa Italia".