Torino-Genoa (ore 19.30) e Spal-Inter (ore 20.45) sono i posticipi che chiudono la 33esima giornata di campionato in Serie A. Allo stadio Olimpico va in scena un importante scontro diretto per la salvezza. Nicola perde Romero per infortunio oltre a Radovanovic, mentre Longo non può contare su Baselli.



A Ferrara i nerazzurri cercano una vittoria per confermarsi al secondo posto in classifica e risalire a -6 dalla Juve. Conte non rischia Barella e Lukaku in vista della prossima trasferta di Roma, sempre infortunato Sensi. Squalificato Godin, torna titolare Skriniar e Ranocchia può far rifiatare De Vrij. Nuova chance dall'inizio per Eriksen. Dall'altra parte l'ex di turno Di Biagio deve fare a meno degli indisponibili Berisha, Fares e Valoti.



PROBABILI FORMAZIONI



Torino-Genoa (ore 19.30 in diretta tv su Sky)

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Meité, Ansaldi; Verdi; Belotti, Zaza. All. Longo.

GENOA (3-4-1-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Criscito; Iago Falque; Pinamonti, Pandev. All. Nicola.

Arbitro: Rocchi, Mazzoleni al Var.



Spal-Inter (ore 20.45 in diretta tv su Dazn)

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Strefezza, Valdifiori, Missiroli, D'Alessandro; Cerri, Petagna. All. Di Biagio.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Biraghi; Eriksen; Lautaro, Sanchez. All. Conte.

Arbitro: Giua, Doveri al Var.