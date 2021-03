Dopo due settimane di stop forzato, di parole a volte dette a caso (vero?), polemiche e molto altro, ildomani tornerà in campo. Lo farà a, in una sfida salvezza da non sbagliare nonostante l’emergenza (sono ancora tante le assenze con cuideve fare i conti), anche perché la curasembra aver fatto bene alche, approfittando delle due partite non disputate dai granata, è uscito dalla zona retrocessione facendo ripiombare al terzultimo posto i granata. Ed è vero che Belotti e compagni avranno due partite da recuperare (perché anche con la Lazio prima o poi si dovrà giocare) ma è altrettanto vero che da un punto di vista del morale, ritrovarsi nella zona calda è un colpo che potrebbe lasciare dei sogni.. Via, almeno per un po’, i cori di quelli che “ma noi abbiamo giocato pur avendo dei positivi in squadra”,A nessun’altra squadra, a parte Torino e Napoli, è capitato di essere messa in quarantena dall’azienda sanitaria, il paragone quindi con quanto accaduto ad altre società non può reggere (tra l’altro anche il Torino a inizio stagione ha più volte giocato pur avendo in rosa diversi calciatori positivi al Covid). Ha sbagliato l’Asl a mettere in isolamento il Torino per una settimana intera?, neanche quelli che hanno polemizzato o espresso le proprie opinioni in settimana,Comunque, ora finalmente si gioca.