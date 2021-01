Il rinforzo a centrocampo non è ancora arrivato ma, almeno, il primo tassello per il Toro dic’è: è. E’ una seconda punta tecnica anche se, finora, non ha mai avuto un grande feeling con il gol, ma è un giocatore che ha voluto lo stesso allenatore su cuiha deciso di investire, acquistandolo a titolo definitivo e assicurandogli un contratto fino al 2025.in un’intervista radiofonica,Tra acquisto a titolo definitivo e eventuali bonus, Sanabria costerà al Torino intorno aiuna cifra importante che Cairo mai aveva speso nel mercato di gennaio per un singolo calciatore. D’altronde la situazione in classifica è a dir poco drammatica (alla fine del girone di andata la squadra è in piena zona retrocessione con appena 14 punti conquistati in 19 partite giocate) e in estate sono stati commessi vari errori sul mercato a cui necessita porre rimedio.Servirebbe ora anche un centrocampista, anche perché numericamente la cessione diha lasciato un vuoto in squadra: chissà se Cairo deciderà ancora di mettere mano al portafoglio per accontentare Nicola e smentire, nuovamente con i fatti, le voci sulla sua tirchiaggine. A questo proposito va però sottolineato di come, in più occasioni, i soldi (e anche tanti) Cairo li abbia spesi sul mercato,ne sono la dimostrazione. Gli ultimi due hanno ancora tempo per dimostrare di valere le cifre spese per i loro cartellini, ma devono giocare in maniera ben diversa rispetto a come hanno fatto finora.