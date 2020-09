Non è il miglior presidente della serie A, ma non è certo neanche il peggiore. Non è il miglior presidente della storia delma, anche in questo caso, non è il peggiore. Oggifesteggia il suo quindicesimo anniversario alla guida della società granata, un traguardo tagliato mentre una gran parte della tifoseria lo contesta e lo invita a cedere il club. “Conosco le regole del gioco, il calcio è così, si passa velocemente dal grande amore alla critica esagerata” ha dichiarato lo stesso Cairo, dando un giudizio più che positivo del suo operato in questi 15 anni: “”.: gli va dato atto di aver creato una società solida dal punto di visto economico con una squadra ormai da anni stabilmente in serie A che, ultima stagione a parte, da tempo non lotta neanche più per la salvezza. Ma“Vorrei riportare il Toro a ciò che era negli anni ’70” disse in una delle sue prime interviste da presidente granata. Obiettivo che però non è stato centrato, così come non è stato centrato quello di costruire almeno una squadra che possa stabilmente giocare in Europa: in questi 15 anni il Torino si è affacciato all’Europa League solamente due volte, grazie anche ai problemi finanziari delprima e delpoi, nel secondo caso l’avventura internazionale si è interrotta addirittura ai preliminari.Passando alle strutture, al momento c’è unancora incompleto, il centro sportivoè ancora un semplice progetto mentre lo stadio di proprietà non è neppure un’idea. Eppure,15 anni fa, sempre Cairo diceva: “Se lo stadio mi interessa? Sì, uno stadio di proprietà è la chiave del calcio moderno. Deve funzionare sette giorni, non solo uno, gestire il tempo libero e avere un ruolo economico e un’utilità sociale”.Cairo e il Torino in questi 15 anni non sono riusciti a fare quel salto di qualità che tutti speravano: ora, con, è iniziato un nuovo ciclo. Una nuova ripartenza dopo una stagione deludente: che sia la volta buona per vedere finalmente il Toro alzare l’asticella?